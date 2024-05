La Fondation Louis Vuitton réunit trois des plus grandes stars musicales du moment, le pianiste Alexandre Kantorow, le violoniste Daniel Lozakovich, et le violoncelliste Gautier Capuçon, dans Rachmaninov et Tchaïkovski.

Composé pendant l’hiver 1881-1882 et dédié à la mémoire de Nikolaï Rubinstein, le Trio pour piano en la mineur op. 50 de Tchaïkovski s’est inscrit au nombre des grandes pages du répertoire entre autres par le thème passionné introduit par le violoncelle dans le Pezzo elegiaco. Celui-ci revient dans l’intense coda du très ample Tema con variazioni d’une demi-heure, dont la partie pianistique compte parmi les plus difficiles du répertoire. Dix ans plus tard, Rachmaninov, âgé de dix-huit ans, rend hommage à son aîné avec un Trio élégiaque en sol mineur, en un seul mouvement, qui ne fut édité qu’en 1947, sans numéro d’opus. Si le motif qui ouvre la partition est l’inversion de celui, iconique, du Concerto pour piano n°1 de Tchaïkovski, la mélodie funèbre qui referme cette pièce de jeunesse rappelle celle de l’opus 50 de son mentor. Ces affinités romantiques seront défendues par un duo de jeunes prodiges, Alexandre Kantorow et Daniel Lozakovich, qui a déjà tourné un programme Franck, Schumann et Brahms, rejoint ici par l’un des violoncelles star d’aujourd’hui, Gautier Capuçon.

Gilles Charlassier