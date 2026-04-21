Tout ce à quoi je dois m'attendre

Nelly Slim adapte son roman Entre ici et avant il y a la mer à la scène et tisse une œuvre poétique sur l’exil et le désir d’appartenance.

Née à Tunis, installée à Marseille, Nelly Slim est autrice, performeuse et thérapeute. Elle adapte son roman Entre ici et avant il y a la mer (éditions Hystériques & Associées, prix Gouincourt de la littérature lesbienne francophone 2025) en une performance polyphonique sur la ghorba (l’exil), la solitude et le manque – conséquences du déracinement – ainsi que… les baleines. Le roman navigue entre deux rives : d’un côté l’enfance à Tunis, de l’autre le début d’une vie d’adulte intense en France entre la fac, le racisme, le militantisme et le regard des hommes. La narratrice plongeuse s’immerge entre créatures marines menaçantes ou rassurantes pour trouver ses repères, se construire « entre ici et avant ». Seule en scène, avec pour dramaturge Elsa Cecchini, elle mêle lecture, son, mouvement et pratique rituelle pour faire advenir les corps queer, ceux qui migrent et arrivent en France puis cherchent, d’une rive à l’autre, à se reconstruire. Un travail qui donne corps aux exils et aux identités, aux intersections du féminisme, du mouvement queer et de la pensée décoloniale. Traversée par les affects partagés de celles et ceux que l’exil a tordus, la performance se fait poétiquement mémoire collective.

Isaure Do Nascimento