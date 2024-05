Brahms par le Trio Sōra

Sur la scène du Bal Blomet, ce trio 100 % féminin donne son interprétation des trios de Brahms, qu’il vient tout juste d’enregistrer.

Alors qu’il n’avait que cinq ans d’existence, le Trio Sōra montrait une belle maturité dans son premier enregistrement – rien de moins que les trios de Beethoven – en 2020. Quatre ans plus tard, l’impression fait plus que se confirmer : les trois trios de Brahms (augmentés de son propre arrangement du Trio avec cor op. 40), qui paraissent sous le label La Dolce Volta, sonnent avec la plus complète évidence. Dans ces pages qui couvrent une grande part de la vie créatrice du compositeur, le Trio Sōra sait faire entendre sa propre voix, claire, lumineuse – il faut entendre comme les trois musiciennes (Pauline Chenais au piano, Fanny Fheodoroff au violon, Angèle Legasa au violoncelle) créent l’atmosphère du mouvement lent du Trio op. 101 !

Jean-Guillaume Lebrun