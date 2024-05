L’anniversaire Fauré à l’Orchestre national de France

L’Orchestre national de France célèbre de centenaire de la mort de Fauré avec deux concerts symphoniques, dirigés par Marzena Diakun et Cristian Macelaru et un programme de musique de chambre.

Écrite pour des représentations anglaises de la pièce homonyme de Maeterlinck, la suite Pelléas et Mélisande est sans doute l’une des pièces orchestrales les plus connues de Fauré, en particulier pour la diaphane Sicilienne, avec l’intense Elégie pour violoncelle, que joue Aurélienne Brauner dans le programme entièrement consacré au compositeur français dirigé par Marzena Diakun. Cette première soirée de l’Orchestre national de France qui inclut aussi Dolly, fait aussi redécouvrir les bien plus rares Ballade et Fantaisie pour piano et orchestre confiées à l’un des grands solistes d’aujourd’hui, Lucas Debargue. Sous la baguette de son directeur musical, Cristian Macelaru, la phalange parisienne donne ce qui reste sans doute l’œuvre la plus célèbre de Fauré, son Requiem, empreint d’une douceur résignée qui contraste avec les grandes messes des morts romantiques. La quintessence de la délicatesse fauréenne s’exprime dans sa musique de chambre, que le Quintette pour piano n°1 en ré mineur illustre sous les doigts d’un quatuor de musiciens du National aux côtés d’Emmanuel Strosser.

Gilles Charlassier