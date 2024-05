William Christie convie les jeunes solistes lauréats du Jardin des Voix pour l’opéra de Purcell d’après Shakespeare, dans une mise en scène de Mourad Merzouki.

Il y a du théâtre dans The Fairy Queen, bien sûr, mais comme dans Le Songe d’une nuit d’été de Shakespeare dont il est tiré, c’est un théâtre qui appelle la danse – ce lien entre les corps et la musique, au-delà du texte. Pas étonnant donc que le chorégraphe Mourad Merzouki fasse ici ses premiers pas comme metteur en scène d’opéra. Il a à sa disposition les huit jeunes chanteurs (de six nationalités) de la 11e édition du Jardin des Voix, cette académie créée par William Christie qui, tous les deux ans, accueille l’avenir du chant baroque et les accompagne sur les productions des Arts Florissants. Sur scène, ils se mêlent aux danseurs de la compagnie Käfig, mais aussi aux musiciens, dans un joyeux entrecroisement des arts.

Jean-Guillaume Lebrun