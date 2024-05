Le Quatuor Ébène et Xavier Tribolet

Le Quatuor Ébène rencontre les claviers électroniques de Xavier Tribolet dans un florilège allant de Fauré à Mingus et Aphex Twin.

Depuis près de 25 ans, le Quatuor Ébène explore les répertoires, bien au-delà des limites usuelles de la quintessence de la musique de chambre. Dans un nouveau programme qui s’inscrit dans sa résidence pluriannuelle à Radio France, l’ensemble, qui vient de faire entrer dans ses rangs un nouveau violoncelliste, Yuya Okamoto, succédant à Raphaël Merlin, mêle ses timbres avec les ondes électroacoustiques des claviers de Xavier Tribolet, dans un programme éclectique. Aux harmonies intimes de Fauré et au mysticisme de Messiaen et Pärt répondent le swing de Monk, Mingus, Shorter et Ellington réinventé pour le quatuor à cordes, ou encore la pulsation électro d’Aphex Twin, dans l’écrin acousmatique de la Maison de la Radio qui accueille régulièrement les programmes du GRM, le Studio 104.

Gilles Charlassier