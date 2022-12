Ton Corps – Ma Terre de Tatiana Spivakova

Une femme se bat pour le retour à la vie de l’être aimé, plongé dans le coma. Le dialogue avec l’absent se nourrit des œuvres de Mahmoud Darwich. La figure du poète en exil devient présence salvatrice et le théâtre met en miroir le patient et l’étranger.

« Ce spectacle est l’histoire d’un grand voyage, celui d’une femme qui se bat pour le retour à la vie de son homme et celui de cet homme, plongé dans son inconscient. Pour trouver la force de traverser cette épreuve, la femme se réfugie dans la poésie, et plus particulièrement dans la langue de Mahmoud Darwich. J’ai cherché à mettre en parallèle l’image de l’esprit qui quitte le corps et celle du corps arraché à sa terre-mère, à mettre en miroir la figure du patient et celle de l’étranger. C’est une polyphonie pour cinq acteurs et un musicien oudiste, constamment présent au plateau, dont la partition musicale est intégrée au texte. Je voulais, dans ce spectacle, faire se rencontrer différents niveaux de langage comme autant de styles musicaux différents. Le jargon médical vient dialoguer avec la poésie ; le langage militaire de la douane vient se heurter au lyrisme du discours amoureux, la logorrhée du blabla quotidien trouve son écho dans le silence… J’ai souhaité m’amuser des protocoles délétères qui codifient le langage, jouer des limites de l’admis, du politiquement correct, et questionner la place de la langue comme passeport qui détermine notre accès à l’autre dans la société.

La poésie comme refuge

Cette pièce est aussi une déclaration d’amour à Mahmoud Darwich. La découverte de sa poésie a été une réelle déflagration en moi, comme lorsque l’on rencontre l’écriture d’un grand auteur et que l’on a l’impression soudaine qu’on s’adresse directement à nous. Sa poésie brille d’humilité, d’humanité… Je me suis reconnue dans son rapport charnel et sacré à la terre. En arabe, le mot « bayt » signifie à la fois le vers poétique et la maison. Je me suis soudain sentie chez moi au cœur de cette homonymie, entre la maison et le vers, dans ce miroir-là du monde. J’ai voulu, par la mise en scène, infuser la poésie dans l’espace prosaïque du quotidien. L’histoire se tisse ainsi, en se jouant du visible et de l’invisible, en déréalisant le réel, en convoquant le mystique, en sacralisant le tangible, comme pour ouvrir les portes de la perception. Ce voyage pose des questions plus qu’il n’apporte des réponses, à condition d’accepter de se laisser déplacer. »



Propos recueillis par Catherine Robert