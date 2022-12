Denis Podalydès à la mise en scène, Eric Ruf à la scénographie, Laurent Mauvignier à l’adaptation et un aréopage de grands comédiens pour servir l’orageux Ostrovski et le déchaînement de passions qu’il fait tonner.

« D’un côté la Volga, de l’autre les murs clos des demeures, les secrets enfermés, la violence sourde, l’alcool pour faire semblant d’être libre. » Denis Podalydès décrit ainsi le décor moral de la pièce d’Ostrovki, « un classique ébréché, bizarre, très drôle et très dur ». Les ténèbres enveloppent la société abêtie et mercantile que composent des provinciaux incultes et parvenus, corsetés par une religion sans aspiration et une morale sans envergure. Dans ce monde patriarcal et puritain, la jeune Katerina est mariée au méchant Thikon, brute épaisse et redoutable. Elle est éprise de Boris, le neveu d’un autre balourd grossier. Katerina et Boris échappent pour un soir aux deux barbons despotiques, mais Thikon rentre plus tôt que prévu. Les amants sont perdus. Quelques heures plus tard, le corps de Katerina est retrouvé dans la Volga…

Une pièce d’hier pour aujourd’hui

Si les personnages d’Ostrovski sont inquiets et si leurs caractères sont exacerbés, le dramaturge ne les caricature pas de façon manichéenne, remarque Denis Podalydès : « la beauté de la pièce tient à la vie, la vie même qui éclaire et tourmente chacun des personnages, qu’ils soient du côté de l’inertie, de la débrouille, du relatif, comme du côté de l’idéal, de la liberté, de l’absolu. Chacun a peur, chacun cherche aussi, malgré tout, sa voie, son rachat. Chacun est en proie à sa propre faiblesse. » Tous essaient d’échapper à l’orage qui menace la ville, « tout le monde a peur, des autres, de soi-même, du monde tel qu’il va, de la société, du temps qu’il fait, de la catastrophe imminente ». Cécile Brune, Julien Campani, Philippe Duclos, Francis Leplay, Leslie Menu, Dominique Parent, Laurent Podalydès, Mélodie Richard, Nada Strancar, Bernard Vallery, Geert van Herwijnen et Thibault Vinçon interprètent ce « théâtre brut et lyrique » dans un « jeu clair, partagé avec le public, avec peu de distance et peu d’effet ». Le théâtre se fait catalyseur et ordonnateur des passions, autour de la figure de Kouliguine, pivot humaniste de cette mécanique implacable où les cœurs se broient.



Catherine Robert