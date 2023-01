L’Hectare CNMa organise la 6e édition de son festival Avec Ou Sans Fils #6

Du 20 janvier au 15 février 2023, L’Hectare CNMa organise la sixième édition de son festival Avec Ou Sans Fils. Une programmation riche de 37 spectacles, couvrant les Territoires vendômois et la région Centre-Val de Loire, adressée aux adultes plus encore qu’au jeune public.

Si un week-end est consacré aux spectacles familiaux, permettant de rassembler toutes les générations autour des mêmes propositions, c’est bien de marionnette contemporaine qu’il s’agit, en majorité plutôt destinée à des publics matures. C’est le cas de quelques valeurs sûres disséminées dans la programmation : le magnifique Tchaïka de la compagnie Belova-Iacobelli, ou Battre encore de la compagnie La Mue/tte, ou PIGS de la compagnie Pensée Visible. Sur les trois créations 2023 à l’affiche du festival, deux s’adressent à un public adulte : Notre Vallée de la compagnie Arnica, dont le personnage central est un vallon avec tout son écosystème, et Pouvoir par Une Tribu Collectif, qui met en scène une marionnette décidée à s’émanciper.

Exigence et créativité de la marionnette contemporaine

Si Avec Ou Sans Fils propose des spectacles penchant vers l’humour – La petite galerie du déclin de la compagnie Portés Disparus est un bijou de drôlerie et de poésie, mais il ne faut pas non plus négliger les spectacles de la compagnie Bakélite ou les invités canadiens du Old Trout –, il y a aussi des propositions à dimension sociologique, comme Héroïnes de la compagnie Les Arts Oseurs, voire même philosophique, comme EXIsTENCEs de la compagnie Index. Une programmation variée et très qualitative.

