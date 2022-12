Après Adishatz/Adieu en 2009, Jonathan Capdevielle continue d’explorer son passé familial dans Saga (2015). Aux côtés de Marika Dreistadt, Jonathan Drillet et Franck Saurel, le comédien-auteur-metteur en scène signe un docu-fiction éclairant son enfance et adolescence dans le Sud-Ouest.

Cette création autofictionnelle, dont le jeune artiste signe le texte (en collaboration avec Sylvie Capdevielle et Jonathan Drillet) ainsi que la mise en scène, nous mène jusqu’aux terres de l’intime, de l’identité : de l’enfance à l’adolescence. Nous sommes entre la fin des années 1980 et le début des années 1990, dans un village des Hautes-Pyrénées. Le frère et la sœur Capdevielle (Jonathan – dit Jojo – et Sylvie) sont les principaux protagonistes d’un quotidien à la fois banal et bancal qui nous est livré de façon brute, à travers une suite de fondus-enchaînés plaçant bout à bout différentes tranches de vie. Équipés de micros H-F, les quatre interprètes de Saga se lancent dans deux partitions autonomes et simultanées : la première, vocale, hyperréaliste, à la manière d’un feuilleton radiophonique ; la seconde, visuelle, dont les compositions engendrent des tableaux à tendance conceptuelle. Entre humour, gravité et poésie du quotidien.



Manuel Piolat Soleymat