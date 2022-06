Time to tell de David Gauchard et Martin Palisse

Martin Palisse révèle au cours de ce spectacle le combat qu’il mène depuis l’enfance contre la mucoviscidose. En collaboration avec David Gauchard, il transcende la lutte, il célèbre le jonglage et le présent du plateau.

Comme l’indique son titre, cette pièce marque une rupture, actée par l’avènement d’une prise de parole personnelle. Une prise de parole dévoilant l’intime, qui en cela semble contredire l’abstraction et l’attachement aux structures géométriques et musicales qui caractérisent la démarche artistique de Martin Palisse. Et cependant, loin de toute volonté de s’exposer et de raconter son histoire, cette prise de parole dépasse le cas Martin Palisse pour rendre compte d’enjeux universels, liés au rapport au temps et à la finitude, liés à la pratique du jonglage, qui de fait inscrit l’artiste dans le présent, dans le faire. « Jongler est pour moi un étirement du temps, une pratique me permettant de me projeter dans le temps sans craindre la peine de l’existence » dit-il.

Créer, c’est fuir les peines de l’existence

Car ce que l’artiste révèle dans ce spectacle, c’est qu’il est atteint depuis toujours de la mucoviscidose, une maladie génétique qui transforme le quotidien en combat permanent, même si heureusement la science avance. Le metteur en scène David Gauchard l’a aidé en capturant sa parole, en mettant en scène sa restitution, en direct ou par voix enregistrée. Martin Palisse a choisi un dispositif bi-frontal, ménageant un espace de jeu semblable à un couloir d’hôpital, entre obscurité et surexposition. Le jongleur remarquable qu’est devenu Martin Palisse impressionne, il offre un spectacle épuré, intense, millimétré, qui s’élève contre le fatalisme et le handicap. Laissant de côté autant que faire se peut la lutte, il jongle, il célèbre par son souffle et son langage la vie autant que la création.

Agnès Santi