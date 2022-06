Paying for it, une pièce documentaire du collectif La Brute

Avec cette seconde création, le collectif La Brute, poursuivant ses recherches au cœur des lieux d’humanité que la société préfère ne pas questionner, s’intéresse à une pratique regardée comme tabou et coupable, la prostitution. Une pièce documentaire fondée sur un travail d’enquête et de recueil de témoignages.

La norme sociale était le sujet que questionnait Blackbird, le précédent spectacle de la compagnie belge flamande, engagée dans un processus d’écriture au plateau, née avec l’ambition de s’intéresser de près à ce qu’elle nomme « les zones de non-pensée ». Sa nouvelle création, Paying for it, porte sur le conflit moral posé par la sexualité tarifée. Le collectif a bâti le spectacle « après de multiples rencontres avec les travailleur.se.s du sexe, de policiers de la brigade des mœurs, de clients, d’association de défense des travailleur.se.s du sexe et d’une de leur porte-parole, Sonia Verstappen, qui accompagne le projet depuis ses débuts. C’est « payer pour baiser » mais c’est aussi payer le prix fort – moral, économique, social – de cette pratique regardée comme coupable ».

Une invitation au dialogue entre féminisme et prostitution

Sans filtre, le spectacle donne à entendre par le biais des dix acteurs et actrices sur scène « la parole de ces femmes que la société veut rarement entendre. Elles parlent de leur métier, de leur vie, d’elles, de nous ». Et le collectif interroge : « La lutte pour le droit de toutes les femmes ne commence-t-elle pas par la lutte avec les putes et pour le droit des putes ? ». Pour ce nouveau spectacle qui « espère réveiller des alliances pour enfin entendre ces femmes et les regarder comme des personnes », le travail d’écriture au plateau a été notamment mené avec des comédiens lauréats de l’École Supérieure d’Acteurs du Conservatoire Royal de Liège (ESACT).

Marie-Emmanuelle Dulous de Méritens