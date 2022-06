Ça marchera jamais : Nicolas Ramond se tourne vers ceux qui se plantent

Contre-pied au culte de la réussite, Ça marchera jamais cherche le succès en travaillant sur l’échec. Relèveront-ils le pari ?

À l’impossible, nul n’est tenu et la Compagnie des transformateurs fait un pied de nez à tous les winners en se tournant vers ceux qui se plantent. L’échec, le sentiment de rater sa vie, la solitude des losers et autres victimes de la méritocratie sont à l’honneur dans ce spectacle tissé de scènes bâties à coups d’impros et agrémenté de quelques textes piochés ici et là. En tant que dys – dyslexique – Nicolas Ramond a connu l’échec dès l’école. Mais le spectacle ne raconte pas sa vie. Il traverse la peur, le découragement mais aussi le désir, l’envie de réussir sans lequel il n’y aurait pas d’échec possible. Une proposition qui pourrait vous faire aimer l’échec ? Ça marchera jamais…

Eric Demey