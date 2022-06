Douze heures des auteurs d’ARTCENA

Seconde édition des Douze Heures des auteurs pour Artcena. En collaboration avec France Culture et le Festival d’Avignon, autrices et auteurs, comédiens et comédiennes, étudiants et étudiantes investissent la Maison Jean Vilar le 10 juillet de midi à minuit.

Douze heures entièrement consacrées aux écritures contemporaines : au programme, une multitude de formats pour découvrir les textes, les auteurs et les autrices qui font théâtre aujourd’hui. C’est à La Maison Jean Vilar que l’évènement se déploie cette année. Le Feuilleton dramatique se raconte sous forme d’épisodes sur le thème de la cabane comme réinvention du monde, et sera à découvrir au Jardin jusqu’à 17h en compagnie de quatre auteurs – Guillaume Cayet, Simon Falguières, Sophie Merceron et Mariette Navarro. Une lecture d’À la carabine de Pauline Peyrade, Grand prix de littérature dramatique 2021, suivra à 18h.

Immersion totale dans les écritures contemporaines

Les siestes dramatiques avec les Fictions de France Culture sont de retour à La Calade jusqu’à minuit, et les Loges accueillent une expérience immersive de lecture en direct par un ou une interprète virtuelle toute la journée. Au Salon de la Mouette, des textes récemment publiés tels que Incandescences d’Ahmed Madani seront lus par les élèves de l’École de la Comédie de Saint-Etienne. Un atelier d’écriture sera animé dans la Salle de la BnF par Catherine Benhamou, Grand Prix de Littérature dramatique 2020. Douze heures riches qui s’achèveront à 22h30 par un set-performance de Camille Lockhart, comédienne et DJ.

Louise Chevillard