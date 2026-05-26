Time In Jazz, édition spéciale en l’honneur de Miles Davis
Sardaigne / festivalPublié le 26 mai 2026 - N° 344
Dans un environnement béni des dieux, ce festival iconique amplifie tous les aspects de la culture sarde. Avec cette année une édition spéciale en l’honneur de Miles Davis, des virtuoses italiens et étrangers feront résonner la note bleue avec passion.
Pour sa 39e édition, le festival Time in Jazz, dirigé par Paolo Fresu, aura lieu cet été en Sardaigne et rendra hommage à Miles Davis pour le centenaire de sa naissance, avec plus de 70 évènements. A la mi-juin, trois journées inaugurales se tiendront à Berchidda, centrées sur la transmission et la mémoire du jazz : Gegé Munari et Gianni Cazzola dialogueront avec Paolo Fresu avant un concert du trio d’Enrico Pieranunzi. En août, une programmation internationale et prestigieuse réunira Nils Petter Molvær, Nicholas Payton, Flavio Boltro ou Bugge Wesseltoft. La création originale « Kind Of Miles » de Paolo Fresu et la « Suite for Miles » de Giovannu Falzone sont imaginées comme des variations de l’œuvre du trompettiste. Des temps forts de littérature sont également prévus dans toute la région. Un festival total, ancré dans le territoire sarde et ouvert à la scène internationale, offrant une immersion élégante dans une nature éblouissante, des musiques superbes et une culture locale qui présente beaucoup d’attraits.
Philippe Deneuve
A propos de l'événementTime In Jazz
du vendredi 19 juin 2026 au dimanche 16 août 2026
Time in Jazz
Berchidda et alentours en Sardaigne.
du 19 au 21 juin et du 8 au 16 aout 2026, Berchidda et alentours en Sardaigne. www.timeinjazz.eu