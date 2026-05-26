Le festival Soulac’N’Jazz offre un choix éclectique de concerts

Lieu de vacances par excellence, Soulac-sur-Mer propose aussi un fort délicat festival de jazz sur quatre jours, devenu une référence dans la région. Douceur et élévation au cœur d’un mois d’août tant attendu.

Soulac-sur-Mer est l’un des plus beaux villages du Médoc. L’endroit idéal pour écouter un choix éclectique de concerts. D’abord avec la superbe voix jazz-soul d’Estelle Perrault, marquée par sa double culture française et taïwanaise, que l’on entendra en quintet. Puis la musique de Mathias Lévy nous ira droit au cœur. Son groupe est un dialogue perpétuel entre la voix et les cordes frottées sur les mots des poètes Jacques Prévert ou Blaise Cendrars, ciselés par la grande chanteuse Lou Tavano. On pourra découvrir le duo de Jean-Pierre Como et Javier Girotto qui, dans une respiration commune, feront naître un équilibre rare entre écriture précise et improvisation. Une rencontre évidente. Deux prix Tremplin Action Jazz 2026 seront aussi de la partie : Trek, à la croisée du rock, du jazz spirituel et du hip-hop alternera plages contemplatives et thèmes explosifs, quand le quartet poétique L’Albatros nous invitera à l’émerveillement de ses paysages sonores.

Philippe Deneuve