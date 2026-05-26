Paris Jazz Festival, un instant bucolique au cœur du Parc floral

Au cœur du magnifique Parc floral à la lisière du Bois de Vincennes, le jazz a droit de cité depuis des étés.

Pour commencer le 28 juin, le trio composé d’Arnaud Dolmen, de Jowee Omicil et de Michel Alibo, précédé par le duo Brady, devrait fournir le juste diapason. Le 4 juillet, la saxophoniste chilienne Melissa Aldana pourrait bien être une heureuse surprise, tandis que le 12 Tomoki Sanders débarque avec le lourd fardeau d’être le fils de l’illustre Pharoah. Le 18, la chanteuse Lea Maria Fries confirmera à n’en pas douter qu’elle est une voix à suivre. Quant à la joueuse de viole de gambe Salomé Gasselin, elle compose un programme entre standards jazz et classiques du baroque (le 15 août). Le 23, le quartet parisien AMG poursuit son ascension en mode post-coltranien et le 29 Célia Kameni, remarquée pour ses versatiles featurings, entend tisser des ponts entre la folk érudite, la soul soyeuse et le pop classieuse. Pour finir, le 6 septembre, Kyoto Jazz Massive devrait faire se lever le public avec sa bande-son orientée vers les pistes noires.

Jacques Denis