Festival Multi-Pistes, le rendez-vous cirque contemporain de Nexon

Vertige, feu et paroles : c’est la promesse du festival de cirque contemporain de Nexon, avec une programmation de 11 spectacles, de fête, de concert et d’ateliers.

Le feu pour Ignis, la dernière création de Nicolas Fraiseau sous chapiteau : il dompte la flamme avec poésie, et son personnage de clown nous ouvre des imaginaires précieux pour un seul-en-scène fascinant. Le vertige, on le trouvera davantage dans la première de Get High de Mano Vos à la roue Cyr, dans la hauteur de La Balançoire Géante de La Volte Cirque, ou dans les déséquilibres de Theresa Kuhn au fil souple, circo-chorégraphiée par Maroussia Diaz Verbeke. Quant à la parole, elle peut être intime dans Commencer à exister de Martin Palisse, Stefan Kinsman et David Gauchard, et même politique dans une Pédagogie du Conflit de Lucien Reynès et Mathieu Desseigne ou Masculin∙es de Marlène Rubinelli-Giordano.

Nathalie Yokel