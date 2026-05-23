Le 33ème festival Musique et Mémoire

Les 17 concerts de la programmation du 33ème festival Musique et Mémoire font rayonner le répertoire baroque dans le patrimoine des Vosges du Sud.

Olivier Fortin et l’Ensemble Masques ouvrent le festival avec l’acte de ballet Pygmalion de Rameau. On les retrouve le 24 juillet dans trois cantates de Bach. Pour leur première venue à Musique et Mémoire, le gambiste François Joubert-Caillet et L’Achéron présentent un florilège de la Renaissance italienne et des variations sur La Folia les 18 et 19. Le même dimanche, le claviériste Laurent Stewart interprète les Partitas de Bach et accompagne un portrait musical de l’humaniste néerlandais Huygens, contemporain de Descartes. Il rejoint ses comparses de l’ensemble Les Traversées Baroques qui propose, le 26, une joute musicale conçue avec les pupitres d’Artifices, deux autres programmes mettant en avant le cornet à bouquin, les 30 et 31, et Les Vêpres de la Vierge de Monteverdi en feu d’artifice qui conclut l’édition 2026 en même temps que sa résidence artistique au festival vosgien.

Gilles Charlassier