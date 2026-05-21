Le Festival de Châteauvallon, un programme aux multiples formes

Dans son écrin sublime, la programmation multiforme du Festival de Châteauvallon propose des classiques et des créations. Dont Nelken du Wuppertal Tanztheater, un moment à ne pas manquer.

Sur les hauteurs d’Ollioules, dominant Toulon et sa rade, au milieu des pins et du chant des cigales, les spectacles du festival de Châteauvallon offriront cette année encore quelques précieux rendez-vous. On y retrouvera Nelken, recréation de l’œuvre de Pina Bausch qui fait danser ses artistes sur un champ de milliers d’œillets, lors de 4 uniques dates françaises de cette reprise du Wuppertal Tanztheater. Répertoire toujours, Florent Siaud met en scène le Madame Butterfly de Puccini et Abou Labraa adapte avec le ballet de l’opéra de Tunis le Carmen de Bizet. Côté nouveautés, Mourad Merzouki crée Beauséjour sur l’électro-tango du Gotan Project tandis qu’à travers les trajectoires de Geneviève de Gaulle, Mila Racine et Lucie Aubrac, Les Résistantes, créé par Philippe Collin, Violaine Ballet et Charles Berling, propose un événement théâtral participatif mêlant archives sonores et interprétation scénique.

Eric Demey