Marseille Jazz des 5 continents parcourt tous les horizons du jazz

Marseille Jazz des 5 continents, un festival qui brasse large et stimule l’imagination.

Cette année encore, Marseille va brasser large, fidèle à l’intitulé de ce festival. Du jazz oriental, avec les peacock dreams de l’Egyptien Abdullah Miniawy, conviant Erik Truffaz (le 3) et le trio de la pianiste Tania Giannouli (le 6). Des improvisations ancrées en Afrique avec la formidable Awa Ly et la rapsodie africaine de Leïla Olivesi (le 11). Des versions sud-américaines avec la Brésilienne Xênia França ou bien versant caribéen avec la latin jazz de la trompettiste Maité Hontelé (le 11). Shuya Okino, un Japonais à la tête des Kyoto Jazz Massive, pour une idée plus portée vers le groove (le 12) et Sylvaine Hélary, une Française à la direction de l’ONJ pour rendre hommage à Carla Bley (le 2). Sans oublier de nombreux Américains, le mythique Sun Ra Arkestra (le 10) comme le moins reconnu batteur Kassa Overall (le 8), et deux projets pour honorer des grands pairs : Marcus Miller avec We Want Miles (le 12) et José James avec China Moses pour célébrer Marvin Gaye (le 8).

Jacques Denis