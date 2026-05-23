Pour son édition 2026, le 77ème Festival de Menton défend une programmation plus que jamais éclectique, au fil des 7 concerts sur le légendaire Parvis de la Basilique Saint-Michel et des rendez-vous au Palais de l’Europe.

En ouverture, le Philharmonique de Nice, sous la direction de Lionel Bringuier, joue Beethoven, et, avec Gautier Capuçon, le Concerto pour violoncelle n°1 de Saint-Saëns. Autre habitué du festival azuréen et l’un des grands pianistes d’aujourd’hui, Alexandre Kantorow revient pour la clôture, dans un programme associant Bach, Medtner, Chopin et le sommet absolu qu’est la Sonate n°32 de Beethoven. Le piano est également à l’honneur cette année avec une soirée Fazil Say le 1er août, et, dans le cadre du partenariat avec Yamaha, deux concerts jeunes solistes au Palais de l’Europe. La musique de chambre est illustrée, le 4, avec Leonidas Kavakos et Enrico Pace dans un répertoire pour violon et piano. Côté Baroque, le violoncelliste Nicolas Altstaedt et Thomas Dunford avec son Ensemble Jupiter interprètent des concertos de Vivaldi le 29 juillet, et, le 5 août, le ténor Emiliano Gonzalez Toro et le contre-ténor Massimiliano Danta rivalisent de virtuosité dans une battle d’arias du compositeur vénitien. Enfin, le 28 juillet, The Amazing Keystone Big Band fait swinguer Gershwin.

Gilles Charlassier