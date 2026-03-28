Les violences sexuelles sur mineurs, leurs ravages, les progrès et lacunes persistantes dans leur prise en charge, Entre parenthèses mis en scène par Pauline Bureau déploie un spectacle édifiant qui conjugue histoire intime et problématiques de société.

Giovanni Costa a été jugé en mars 2016 pour une série de viols et agressions sexuelles commis sur 27 petites filles entre 1990 et 2003. Une partie seulement des victimes, très certainement, de cet homme qui, dans les beaux quartiers de Paris, se faisait passer pour un électricien. Adélaïde Bon fait partie de celles-ci et a publié en 2018 un récit de la manière dont le viol qu’elle a subi a détruit sa vie. Une façon pour elle de reprendre la parole quand ce crime l’a conduite à se taire, à la boulimie, à la négation de son corps, à la détestation de son être et autres traumatismes, que l’écriture lui a 25 ans plus tard permis de partiellement réparer. C’est cette Petite fille sur la banquise qui guide le spectacle de Pauline Bureau. En partie seulement, puisqu’en parallèle du récit intime de la jeune femme, on y suit deux membres de la BPM (Brigade de Protection des Mineurs) mener l’enquête qui va leur permettre de découvrir l’identité de ce serial violeur, de retrouver le plus possible de ses victimes et de les accompagner vers le procès. Un long chemin qui traverse de nombreuses thématiques – les progrès réalisés grâce aux recherches d’ADN, le manque de moyens des services de la BPM, les questions de prescription, de recueil de la parole des victimes, de leur traitement judiciaire…

Théâtre documentaire

Entre un récit autobiographique et une plongée dans le traitement policier et judiciaire de cette affaire, Entre parenthèses prend donc l’allure d’un théâtre documentaire en même temps qu’il fait naître des personnages. Dans une scénographie qui se métamorphose discrètement, où alternent en un même espace l’appartement d’Alma, double fictionnel de l’autrice, le bureau de la BPM et l’espace mental de la victime avec ses souvenirs, ses cauchemars et ses souffrances cachées, l’action permet de traverser le vécu intime d’une victime et les aléas de la prise en charge du crime par notre société. La nature précise des traumatismes engendrés et les insuffisances de nos systèmes sont ici approfondies comme rarement, avec précision et sensibilité, et en partie réparées par une sororité joyeuse, comme souvent chez Pauline Bureau. Sur fond de libération de la parole répondant à une silenciation due au trauma autant qu’à la société, le propos paraît parfois se faire un peu didactique. Mais, dans un rapport de 2023, la CIIVISE (Commission Indépendante sur l’Inceste et les Violences Sexuelles faites aux Enfants) dénonçait encore le déni qui s’opérait pour les 160000 victimes annuelles de violences sexuelles. Entre parenthèses s’empare, et c’est nécessaire, avec une acuité remarquable et profondément marquante de cette question.

Eric Demey