Pour sa 45e édition, le célèbre festival Jazz à Vienne fait venir dans le plus beau des écrins la crème du jazz actuel et de ses musiques connexes. Une joie renouvelée chaque année pour une foule d’amateurs passionnés.

Ce festival de jazz a un atout de taille : son Théâtre Antique pouvant accueillir des milliers de personnes. Toutes les musiques afro-américaines y sont convoquées autour de l’idée de communion. Le collectif Kokoroko entraînera les festivaliers dans un afrobeat charnel quand Groundation les mènera sur les rives du Reggae d’aujourd’hui. Plus tard le groupe Deluxe et sa bonne humeur contagieuse fera résonner une musique gorgée d’influences funk, tout comme Beirut dont l’étrange raffinement puise autant dans le folk que les musiques de films. Sous le signe des grandes voix africaines, la malienne Fatouma Diawara précédera l’iconique Angélique Kidjo dont le timbre envoûtant s’exprime cette année dans une formation intimiste. Avec un live band d’une bonne douzaine de musiciens, De La Soul, groupe légendaire de Hip-hop, sera également très attendu. Enfin le festival s’achèvera sur l’un des phénomènes musicaux les plus électrisants de la scène actuelle : Vulfpeck, groupe qui séduit toutes les générations.

Philippe Deneuve