La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°343
mai 2026
» Abonnez-vous
» Téléchargez le PDF

Jazz / Musiques - Agenda

Cognac Blues Passions accueille nouveaux artistes et confirmés

Cognac Blues Passions accueille nouveaux artistes et confirmés - Critique sortie Jazz / Musiques Cognac Cognac Blues Passions
©Curtis Harding @ Matt Correia
Curtis Harding @ Matt Correia

Cognac

Publié le 26 mai 2026 - N° 344

Dans une ambiance conviviale, le festival Cognac Blues Passions rayonne autour de Cognac et bien au-delà. Nouveaux ou confirmés, les artistes invités nourrissent une programmation ne répondant qu’à un seul mot d’ordre : le plaisir.

Quelle joie de retrouver Ben Harper, grand auteur-compositeur doublé d’un performer éblouissant. Il sera suivi de l’enivrant Ben L’oncle Soul de retour avec « Sad Generation », son disque aux influences Hip-hop. Les artistes prometteurs ne sont pas oubliés : Nectar Woode, l’une des voix montantes de la Soul britannique, et Nikki Hill, la tornade Soul Rock de Caroline du Nord, croiseront le bluesman Sean Mc Donald et le guitariste Képa aux accents cool. On ne manquera pas non plus Curtis Harding, le génial multi-instrumentiste et chanteur à la voix de velours, devenu star mondiale. Côté français, Jean-Louis Aubert a choisi une scénographie spectaculaire pour reprendre ses tubes tandis que la magnétique Vanessa Paradis, si délicate et intelligente, jouera le répertoire de son dernier album, coécrit avec Etienne Daho.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Cognac Blues Passions
du mercredi 1 juillet 2026 au samedi 4 juillet 2026
Cognac Blues Passions
Cognac Blues Passions, 12 rue du 14 juillet, 16100 Cognac.

Tél. : 05 45 36 11 81. www.bluespassions.com

Tous les articles Jazz / Musiques

A lire aussi sur La Terrasse

x

Suivez-nous pour ne rien manquer sur le Jazz

S'inscrire à la newsletter
92000abonnés
0abonnés
51000abonnés
5367abonnés
article suivant

La talentueuse chanteuse Souad Massi au Châtelet
x
La newsletter de la Terrasse

Abonnez-vous à la newsletter

Recevez notre sélection d'articles sur le Jazz / les Musiques

S'inscrire