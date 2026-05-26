Cognac Blues Passions accueille nouveaux artistes et confirmés

Dans une ambiance conviviale, le festival Cognac Blues Passions rayonne autour de Cognac et bien au-delà. Nouveaux ou confirmés, les artistes invités nourrissent une programmation ne répondant qu’à un seul mot d’ordre : le plaisir.

Quelle joie de retrouver Ben Harper, grand auteur-compositeur doublé d’un performer éblouissant. Il sera suivi de l’enivrant Ben L’oncle Soul de retour avec « Sad Generation », son disque aux influences Hip-hop. Les artistes prometteurs ne sont pas oubliés : Nectar Woode, l’une des voix montantes de la Soul britannique, et Nikki Hill, la tornade Soul Rock de Caroline du Nord, croiseront le bluesman Sean Mc Donald et le guitariste Képa aux accents cool. On ne manquera pas non plus Curtis Harding, le génial multi-instrumentiste et chanteur à la voix de velours, devenu star mondiale. Côté français, Jean-Louis Aubert a choisi une scénographie spectaculaire pour reprendre ses tubes tandis que la magnétique Vanessa Paradis, si délicate et intelligente, jouera le répertoire de son dernier album, coécrit avec Etienne Daho.

Philippe Deneuve