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N°345
juillet 2026
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Avignon - Critique

Tigran Mekhitarian modernise « L’Avare » avec talent : de la balle !

Tigran Mekhitarian modernise « L’Avare » avec talent : de la balle ! - Critique sortie Avignon / 2026 Avignon Théâtre du Chêne Noir
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Texte de Molière / adaptation et mise en scène de Tigran Mekhitarian

Publié le 11 juillet 2026 - N° 345

Tigran Mekhitarian adapte et met en scène une version modernisée de L’Avare. Efficace et drôle, dynamique, enlevée et faisant la part belle à l’émotion qui perce sous le rire : une gaillarde réussite !

Partant du principe que Molière croque les figures typiques de notre humaine condition, rien n’impose la componction et la convention pour le mettre en scène : les belles infidèles ont souvent plus de sel que les rombières légitimées par la tradition. Selon sa méthode qui consiste à revisiter les classiques en ancrant les situations dans le présent, Tigran Mekhitarian rend un plaisant hommage à Molière en prouvant à tous qu’il parle évidemment de nous-mêmes. Sa remastérisation n’enlève rien au maître, mais pimente le texte de digressions, de clins d’œil à l’actualité et de bons mots, qui claquent comme des pétards drolatiques sous le séant de ce fesse-mathieu d’Harpagon (en se demandant qui peut bien être ce Mathieu dont le postérieur est signe de lésine). Cet avare-là est un bien méchant homme, un brigand et un voleur : il dessoude les mafieux qu’il vole en début de spectacle, confiant alors son butin à un spectateur : la cassette – transformée en mallette ! – est dans la salle, la complicité du public est acquise !

Défense et illustration de l’illustre théâtre

Nicolas Lebricquir, Etienne Paliniewicz, Chloé Lorphelin, Délia Espinat-Dief, Maxime Gleizes, Julia Cash, Axel Giudicelli et Tigran Mekhitarian, dans le rôle-titre, interprètent avec un bel entrain les personnages de cette comédie allègre où les domestiques s’allient à la jeunesse pour défaire le barbon avide et cupide, canaille cacochyme et libidinale à la mauvaise foi éclatante, vulgaire comme un nouveau riche et aussi cauteleux que les anciens. Les comédiens, tous excellents, sont installés de part et d’autre de l’aire de jeu et y pénètrent comme sur un ring. Ils franchissent allègrement le quatrième mur pour s’adresser directement aux spectateurs, comme ils sortent du carcan de la langue du Grand Siècle en la persillant de rap et d’accords de guitare. Tigran Mekhitarian imagine un dispositif qui n’est pas celui d’une vulgarisation démagogique : le texte est là qui se tient et claque comme l’étendard d’une révolte intemporelle contre les puissances d’argent et la morgue de la vieillesse. Canon !

Catherine Robert

A propos de l'événement

L’Avare
du samedi 4 juillet 2026 au samedi 25 juillet 2026
Théâtre du Chêne Noir
Théâtre du Chêne Noir, 8bis, rue Sainte-Catherine, 84000 Avignon.

à 17h. Relâche les lundis. Relâche le lundi. Tél. : 04 90 86 74 87. A partir de 10 ans. Durée : 1h30.

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