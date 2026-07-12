Gilles Ostrowsky, magnifique comédien, auteur et metteur en scène disparu le 7 février dernier, a créé en 2021 cet admirable périple en ataxie, à la fois drôle et cauchemardesque, concret et foutraque, dont il a co-signé la mise en scène avec Sophie Cusset. Un hymne à la puissance immortelle de l’imaginaire.

Voilà un excellent spectacle, où le théâtre à la fois raconte et se rit du tragique, en un périple théâtral drôle, pêchu, d’une formidable énergie. Et ce en plein milieu d’une dégringolade chaotique, d’une inéluctable avancée vers la fin. On peut parler de courage, de talent, de résistance, affirmant la primauté de l’art sur la mort, fabriquant un véritable hymne à la vie. Face à la maladie neurodégénérative qui l’atteint puis prend de plus en plus de place, qu’a décidé Gilles Ostrowsky ? Il a choisi d’en faire un spectacle. Alors que sa parole et son corps sont de plus en plus touchés, son personnage exprime toutes sortes de décalages nés de cette situation sidérante. Gilles se clownifie, se lance dans un voyage inconnu, cauchemardesque et burlesque, qui transforme radicalement le rapport au réel et le regard posé sur lui. « On ne va rien inventer, tout sera faux !…Pour que ça ait l’air vrai ! » dit-il Petit à petit il ne fait qu’un avec la maladie, une atrophie multisystématisée. Toujours aussi lucide, il est capable d’observer le désastre avec calme. Un peu comme Gregor Samsa dans la nouvelle de Kafka, aux prises avec sa métamorphose.

Le clown contre la tragédie

Au sein d’une scénographie signée par Clédat & Petitpierre et aménagée par des matelas instables, ce choix de l’humour, de l’absurde, de l’exacerbation des situations est admirable, d’autant plus qu’il n’est pas seulement une échappée, il laisse aussi affleurer en creux l’émotion, la bouleversante gravité de ce qui se joue et évolue sans cesse. Thomas Blanchard interprète Gilles, Grégoire Oesterman toutes les personnes qu’il rencontre : un médecin, une neurologue, un sorcier magnétiseur… Tous deux formidables, ils étaient déjà là dans la version initiale de 2021, aux côtés de Gilles. À Avignon, c’est le feu follet Léon Ostrowsky, le fils de Gilles, qui accompagne le duo, dans une veine burlesque qui fait le show. À cocher dans vos agendas !

Agnès Santi