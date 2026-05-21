Malgré les contraintes économiques, malgré l’incertitude politique, le Festival d’Avignon, In et Off, demeure un exceptionnel point névralgique de la création théâtrale contemporaine. Toujours attractif, toujours bouillonnant.

80e édition pour le In, forgé dans l’esprit d’après-guerre afin de toucher un public nouveau, à l’époque des pionniers de la décentralisation. 60e édition pour le Off, né spontanément autour du In, en regroupant des compagnies qui souhaitaient participer à cette grande fête estivale. Malgré les difficultés, force est de constater que l’attractivité conjuguée du In et du Off demeure forte, consolidée par la présence d’un public curieux et passionné. Rassemblant artistes, professionnels et publics, le Festival est un haut lieu de la création, une vitrine, un marché, soit aussi un lieu de risque, d’espoir, d’attente, qui interroge l’enjeu important de la diffusion. Dans le In sont programmés 47 spectacles : une vingtaine de créations, 27 propositions portées par des femmes, environ deux tiers d’artistes invités pour la première fois, quelque 15000 places supplémentaires disponibles à la vente. La langue invitée est le coréen, que l’on retrouve dans une dizaine de spectacles en théâtre et danse, alors que la France et la Corée fêtent cette année les 140 ans de leurs relations diplomatiques.

Exceptionnel rendez-vous entre la scène et le public

Au programme, le tg STAN et Molière, qui comme Ben Duke, Andrea Jiménez ou Thibault Perrenoud avec Shakespeare ou encore Christiane Jatahy et Wagner Moura avec Ibsen, se réapproprient les classiques au présent du théâtre, mais aussi des spectacles de Tiphaine Raffier, Julien Gosselin, Daria Deflorian, Boris Charmatz, Jeanne Candel, Guy Cassiers, Carolina Bianchi, Étienne Minoungou, Rébecca Chaillon et bien d’autres. Toujours aussi dense et vigoureux, le Off accueille 1 400 compagnies, pour 27 000 représentations au total. Dans un contexte tendu, c’est une preuve de dynamisme, de désir, qu’il s’agit d’analyser, de choyer, de préserver. Chaque jour, 1 250 spectacles sont programmés dans 141 théâtres pour un total global de 1 780 propositions différentes, dont 30% de créations. Avignon Festival & Compagnies (AF&C), association coordinatrice du Festival Off Avignon, explique vouloir davantage structurer et réguler le Festival et met en place des Assises de la diffusion du 7 au 10 juillet. En écho à la Saison Méditerranée 2026, le Off et son affiche célèbrent la Méditerranée. À découvrir les projets de Sylvain Maurice, Delphine Minoui, João Paulo Lorenzon, François Cervantes, Simon Falguières, Viktor Kyrylov, Nicolas Ancion, Jean-Yves Ruf, Marie Mahé, David Murgia, Thibaut Besnard, Frédérique Voruz, Frédérique Lazarini… Le 30 juin paraîtra notre hors-série Avignon en Scène(s), qui présentera environ 300 projets, soit la programmation du In et une sélection de celle du Off. À vos agendas !

Agnès Santi