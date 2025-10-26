La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°336
octobre 2025
Tigana Santana, personnage à part dans le paysage brésilien

Tigana Santana, personnage à part dans le paysage brésilien - Critique sortie Jazz / Musiques Saint-Quentin-en-Yvelines Théâtre de Saint Quentin
©Tigana Santana, personnage à part dans le paysage brésilien. © José de Holanda
Tigana Santana, personnage à part dans le paysage brésilien. © José de Holanda

Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines / New Morning

Publié le 26 octobre 2025 - N° 337

C’est dans les plis de la mémoire que la voix de Tigana Santana cherche à écrire une œuvre au futur antérieur, une musique qui ne ressemble à rien d’autre qu’à son auteur.

Docteur en philosophie et auteur de poésies, le natif de Salvador de Bahia qui se rêvait diplomate traverse le spectre musical, constitué de tous les fantômes qui l’habitent, pour donner corps et âme à des chansons qui rappellent tout autant l’héritage bantou que l’influence de la pop anglo-saxonne. Loin d’être paradoxale, cette dualité entre les racines qui fondent son art et les rhizomes qui nourrissent son style attise une création hors pair, une folk post-moderne du genre singulière pour ce chanteur guitariste que certains ont comparé à Nick Drake. Pas moins, c’est dire le talent de cet adepte de l’épure qui bénéficie d’un sacré trio à ses côtés : Zé Luis Nascimento, aux percussions, Felipe Cabrera à la contrebasse et Leonardo Mendes à la guitare. De quoi aller à l’essentiel.

Jacques Denis

A propos de l'événement

Tigana Santana
du mardi 2 décembre 2025 au mardi 2 décembre 2025
Théâtre de Saint Quentin
Place Georges Pompidou, 78054 Saint-Quentin-en-Yvelines

à 20h30. Tél : 01 30 96 99 00.

New Morning, 7 et 9, rue des Petites Écuries, 75010 Paris. Le 5 décembre à 21h. Tél. : 01 45 23 51 41.

