Tigana Santana, personnage à part dans le paysage brésilien

C’est dans les plis de la mémoire que la voix de Tigana Santana cherche à écrire une œuvre au futur antérieur, une musique qui ne ressemble à rien d’autre qu’à son auteur.

Docteur en philosophie et auteur de poésies, le natif de Salvador de Bahia qui se rêvait diplomate traverse le spectre musical, constitué de tous les fantômes qui l’habitent, pour donner corps et âme à des chansons qui rappellent tout autant l’héritage bantou que l’influence de la pop anglo-saxonne. Loin d’être paradoxale, cette dualité entre les racines qui fondent son art et les rhizomes qui nourrissent son style attise une création hors pair, une folk post-moderne du genre singulière pour ce chanteur guitariste que certains ont comparé à Nick Drake. Pas moins, c’est dire le talent de cet adepte de l’épure qui bénéficie d’un sacré trio à ses côtés : Zé Luis Nascimento, aux percussions, Felipe Cabrera à la contrebasse et Leonardo Mendes à la guitare. De quoi aller à l’essentiel.

Jacques Denis