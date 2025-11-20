Boney Fields enflamme le Sunset pour le nouvel an

Finir l’année en beauté avec Boney Fields, une bête de scène pour qui le funk, le blues et la soul n’ont plus de secret, est une opportunité originale que propose ce grand club de la rue des Lombards.

Comment fêter le passage au nouvel an de manière inattendue ? En allant écouter le musicien Boney Fields, concentré de funk et de blues. Celui qui a su tirer des rues de Chicago un son métissé est né pour dompter la scène. Sans oublier ses fondamentaux, il a su travailler la tradition pour l’ouvrir à de nouvelles influences. Avec un savoir-faire évident, il a côtoyé sur les scènes du monde entier les légendaires Buddy Guy, Lucky Peterson, Luther Allison ou Albert Collins. À la tête du même groupe depuis une vingtaine d’années, cette bête de scène déploie une fusion soul-funk rétro-futuriste qui enflamme tous les publics. Soul Bag et Rolling Stone se sont enthousiasmés pour son dernier album. Showman accompli, Boney Fields ne vit que pour le live, boosté par la puissance de ses cuivres.

Philippe Deneuve