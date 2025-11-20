Gospel Dream nous immerge dans un puissant message d’amour

La célèbre chorale Gospel Dream vous fera goûter le meilleur du Gospel, dans un lieu emblématique de la capitale. Un bonheur assuré.

Réunissant une douzaine de choristes venant d’Afrique, des États-Unis et des Caraïbes, ce groupe a cappella vibrant d’authenticité transmet son énergie d’amour par des vocalises puissantes. Chacun de leur concert est un moment suspendu de connexion spirituelle et de joie fraternelle. Héritiers d’une discipline collective fondée sur des siècles d’esclavage et d’évangélisation des Afro-Américains, ces artistes délivrent un message d’espoir ancré dans la réalité quotidienne. À Paris, Gospel Dream porte son public dans un esprit de groupe qui laisse un message de délivrance dans le cœur de chacun. Cette institution unique se produit toujours dans des lieux sacrés de la capitale. Tirant son nom de « God Spel », elle amène la « bonne nouvelle », celle où les hymnes exaltés montrent un chemin d’espérance dans le chaos du monde. Témoin des souffrances des Noirs américains et de leur résilience, Gospel Dream tisse des liens étroits entre le Divin et le monde contemporain. Il renouvelle les standards du genre selon l’inspiration du moment, telle une prière vivante et dynamique. Sur scène, ce chœur de l’église franco-américaine vous transportera dans un élan de bonheur, universel et authentique.

Philippe Deneuve