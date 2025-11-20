Le nouveau Quintette du Hot Club de France

Reprendre les standards que jouaient Stéphane Grappelli et Django Reinhardt dans une discipline remarquable et une esthétique fidèle, c’est l’ambition du nouveau Quintette du Hot Club de France. Renaissance d’un mythe, qui compte bien rayonner à l’étranger.

91 ans après son premier concert, le quintette du Hot Club de France créé par Django Reinhardt et Stéphane Grappelli renaît de ses cendres pour un concert rare. Mené par Duved Dunayevsky à la guitare et Daniel Garlitsky au violon, ce nouveau quintette fait montre d’une habileté étonnante. Les deux protagonistes s’engagent à faire revivre le son et l’esthétique de leurs illustres prédécesseurs. Forts de leurs talents exceptionnels, ils explorent avec la plus grande discipline le répertoire de leurs héros. Leur ambition est de porter le flambeau tant en France qu’à l’étranger, en recherchant l’authenticité dans l’exécution de cette esthétique. Ce nouveau Quintette propose aussi des compositions originales et revisite des standards des années 1910 à 1940. Un swing jubilatoire, à l’image des Golden Gate Quartet ou Count Basie Orchestra actuels. Le son d’avant-guerre comme si vous y étiez.

Philippe Deneuve