Créé en 1990, le Festival Théâtre en mai présente cette année sa 36ème édition. Du 22 au 31 mai, quinze propositions de théâtre hybrides mettront en lumière, au Théâtre Dijon Bourgogne et hors de ses murs, la pluralité et la richesse des écritures contemporaines.

En 36 ans, le Festival Théâtre en mai s’est imposé comme l’un des rendez-vous importants de la saison théâtrale de notre pays. Un rendez-vous soutenu par les différents directeurs qui se sont succédés à la tête du Théâtre Dijon Bourgogne. Depuis 2021, c’est Maëlle Poésy qui dirige ce centre dramatique national. Comme ses prédécesseurs, la metteuse en scène a à cœur de faire vivre un événement annuel qu’elle considère comme « un espace de curiosité et de découverte ». « Le festival Théâtre en mai est l’occasion (…) de présenter (…) des spectacles de théâtres hybrides, plastiques, poreux aux autres disciplines, où les écritures plurielles sont à l’honneur chez les créateurs et créatrices contemporains », affirme-t-elle. Cette année, du 22 au 31 mai, quinze spectacles à la croisée du théâtre, du cinéma, de la vidéo, de la musique et des arts plastiques rendront compte de deux axes de programmation : un soutien à la diversité des écritures vivantes ; une ouverture à l’international qui passera par les univers de la franco-chinoise Wang Jing (Moi, Elles), du Palestinien Mohammed Al Qudwa (3 Saisons et 1 corps), de la Franco-brésilienne Camille Constantin Da Silva (Gildaa) et du Belge Guy Cassiers (Thésée, sa vie nouvelle).

Un espace de curiosité et de découverte

À travers cette nouvelle édition du festival dijonnais, Maëlle Poésy souhaite lancer « un appel fort et indispensable, dans ces temps de repli obscur, à la tolérance et au dialogue », un appel à « écouter les histoires et les traditions qui viennent d’ailleurs », à « donner une place à celles et ceux que l’on ne veut pas voir ». Les autrices-metteuses en scène Muriel Carpentier (Brûle), Caroline Arrouas (Dora et Franz, Sauver le jour), Liora Jaccottet (Sans Ulysse) et Juliette Navis (J.C. / Céline / Pedro), la metteuse en scène et comédienne Émilie Faucheux (Tumeur ou tutu), le comédien-metteur en scène Simon Roth (Erdal est parti), l’auteur-metteur en scène Guillaume Caillet (Nos Empereurs), la Compagnie La Comète (Crash !) et le Collectif Marthe (Vaisseau Familles) participeront également à cet appel. Leurs créations respectives composeront la trame éclectique d’une traversée « des héritages, des origines, de notre mémoire individuelle et collective ».

Manuel Piolat Soleymat