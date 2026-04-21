Le festival prend maintenant son rythme de croisière depuis l’installation de la Maison des Jonglages à Bondy qui accueille le cœur des festivités, tout en se déployant en Île-de-France.

La question du lien entre art et sciences, toujours au cœur du projet de la Maison des Jonglages, se traduit lors du festival par une collaboration avec l’Atelier du Plateau, à travers des œuvres collaboratives entre chercheurs et artistes. On découvrira alors le travail réalisé entre la jongleuse Emilia Tau et la chercheuse Marie Calmon, entre le jongleur Darragh McLoughlin et le chercheur Erick Bordeleau, tandis que tourneront les deux créations déjà réalisées sur la même dynamique. Pour cette année, la nouveauté du festival réside dans le temps fort spécialement dédié aux enfants, à partir d’un partenariat avec l’école Camille Claudel et la Maison de Quartier Georges Brassens : une journée qui lancera le « cœur de festival » à Bondy, du 12 au 17 mai. À découvrir à ce moment-là : Christian Padilla, qui n’est autre qu’un des finalistes de la très avant-gardiste sélection circusnext 2026, et qui se plonge avec Don Baltha dans ses souvenirs d’enfance, non sans humour. Pour la première fois, Le Cirque Inextremiste se frotte au jonglage et donne l’avant-première de Multiplex, en forme de rencontre entre une comédienne et un jongleur.

Une programmation rassemblant plus de 20 nationalités

Le collectif La Barque Acide, qui accueille au sein de son équipe artistique une pluralité d’univers, s’est également lancé dans la création d’un duo jonglé, Tira, comme une exploration du couple et de sa fragilité. Le « Plateau petits et moyens formats » continue d’accueillir, en mode soirée partagée, des projets courts et tout neufs : cette année, un partenariat avec l’école supérieure Esacto’Lido à Toulouse permettra d’être au cœur de la toute jeune création. Mais toutes les générations sont présentes à la Rencontre des Jonglages. C’est donc avec le plus grand plaisir qu’on verra les inénarrables Jean-Paul Lefeuvre et Didier André, adeptes du slow cirque avec Parblex !, nous livrer leur subtil artisanat dans une conception de la manipulation d’objet tout à fait singulière, toujours ludique et poétique.

Nathalie Yokel