Richard Galliano en concert exceptionnel au New Morning

La légende de l’accordéon Richard Galliano fait un retour sur le disque mythique « Viaggo », avec des musiciens de la nouvelle génération. Un moment fort.

En 1993 sortait l’album mythique de l’accordéoniste Richard Galliano « Viaggo ». Un voyage poétique qui a marqué un tournant dans la carrière de cet artiste international. « New Viaggo » nous offre la possibilité de se replonger dans ces moments précieux. C’est à partir de prises inédites que ce projet est né, nous plongeant dans le souvenir de Pierre Michelot à la contrebasse et de Charles Bellonzi, batteur de Nougaro. Richard Galliano voulait retrouver cette alchimie et c’est grâce à deux nouveaux compagnons de route, Adrien Moignard à la guitare et Philippe Aerts à la contrebasse, que le voyage a pu reprendre. Leur talent et leur sensibilité permettent de renouer avec le New Musette, ce mouvement cher au leader, d’en apporter une nouvelle compréhension et d’en ressentir l’intimité. C’est une renaissance en live qui puise dans ses racines pour mieux s’épanouir. Un mélange de joie et de nostalgie qui ravira les amateurs du maître et tous ceux pour qui la musique est une page à écrire.

Philippe Deneuve