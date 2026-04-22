Les solistes de l’Opéra de Paris se joignent aux danseurs et danseuses du Ballet Julien Lestel pour un gala d’exception.

Ancienne danseuse de l’Opéra de Paris, Alexandra Cardinale s’est donné pour mission avec AC Opéra Ballet Production de rendre l’excellence accessible à tous. En témoignent ses Galas d’Étoiles, soirées exceptionnelles qui se produisent partout en France et réunissent sur un même plateau quelques-uns des meilleurs danseurs de leur génération. Dans un programme aux tonalités multiples qui mêle des extraits du répertoire classique à des œuvres chorégraphiques plus contemporaines, les solistes de l’Opéra de Paris et les interprètes du Ballet Julien Lestel brillent par leur virtuosité, leur grâce et leur talent. Les espagnolades festives et réjouissantes de Don Quichotte et la féérie éthérée du Lac des Cygnes côtoient l’envoûtante puissance du Boléro. « Un hommage ardent à la danse classique qui nous met des étoiles plein les yeux ! »

Delphine Baffour