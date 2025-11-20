Marta Pereira da Costa, guitariste portugaise de talent

Conjuguant avec doigté tradition et innovation, la guitariste Marta Pereira da Costa s’est imposée par la grâce de son toucher sur un instrument longtemps confiné dans les mains des hommes. Un modèle à suivre.

C’est dans un monde longtemps confiné aux hommes que la native de Lisbonne a réussi le tour de force de s’imposer : jouer de la guitare portugaise, astreinte au rôle de secondant dans le fado. Lauréate de la fondation Amália Rodrigues dès 2014, Marta Pereira da Costa entend bien faire de la guitare portugaise la voix principale. Et ne pas se restreindre à une voie unique, abordant d’autres rivages, les mornas capverdiennes comme le choro brésilien, mais aussi le swing déluré du jazz et d’autres bien au-delà. Pour ce voyage auquel elle nous convie, elle convole avec le pianiste Ruben Alves, son compère sur l’explicite Sem Palavras. C’est d’ailleurs ce disque qui compose l’essentiel du répertoire de ce concert, réhaussé d’anciens titres et de quelques classiques. Somme toute, de quoi nous emporter dans un espace-temps différent.

Jacques Denis