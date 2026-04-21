Kamaal Williams incarne la puissance de la scène anglaise, plaît aux jeunes générations et crée des ponts entre l’Acid-jazz des 90’s et la House.

Considéré comme l’un des acteurs majeurs de la scène musicale Jazz-funk, Kamaal Williams est musicien, producteur et pionnier du jazz anglais contemporain, créant une fusion avec le hip-hop appelée « Wu Funk ». Connu pour son album « Black Focus » en 2016, il a laissé des enregistrements influents comme « The Return », « Wu Hen » et « Stings ». Son approche musicale se fonde sur l’improvisation, le groove et des sonorités rondes qui tiennent autant du clubbing que du jazz. Bien décidé à brouiller les genres, il s’est fait connaître par ses sets live synthétiques qui séduisent une génération imbibée de sons électro. Ici, son quartet piano, guitare, basse, batterie fera appel à toute l’inventivité de DJ Nyack. Cette musique aux élans furieux tient autant de l’Acid-Jazz, de la House que du Dubstep. Attention : groove contagieux et libérateur à l’approche.

Philippe Deneuve