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Jazz / Musiques - Agenda

Kamaal Williams incarne la puissance de la scène anglaise et plaît aux jeunes générations

Kamaal Williams incarne la puissance de la scène anglaise et plaît aux jeunes générations - Critique sortie Jazz / Musiques Paris Le New Morning
©Kamaal Williams @ Mathias Karl Gontard
Kamaal Williams @ Mathias Karl Gontard

New Morning

Publié le 21 avril 2026 - N° 343

Kamaal Williams incarne la puissance de la scène anglaise, plaît aux jeunes générations et crée des ponts entre l’Acid-jazz des 90’s et la House.

Considéré comme l’un des acteurs majeurs de la scène musicale Jazz-funk, Kamaal Williams est musicien, producteur et pionnier du jazz anglais contemporain, créant une fusion avec le hip-hop appelée « Wu Funk ». Connu pour son album « Black Focus » en 2016, il a laissé des enregistrements influents comme « The Return », « Wu Hen » et « Stings ». Son approche musicale se fonde sur l’improvisation, le groove et des sonorités rondes qui tiennent autant du clubbing que du jazz. Bien décidé à brouiller les genres, il s’est fait connaître par ses sets live synthétiques qui séduisent une génération imbibée de sons électro. Ici, son quartet piano, guitare, basse, batterie fera appel à toute l’inventivité de DJ Nyack.  Cette musique aux élans furieux tient autant de l’Acid-Jazz, de la House que du Dubstep. Attention : groove contagieux et libérateur à l’approche.

Philippe Deneuve

A propos de l'événement

Kamaal Williams
du mardi 19 mai 2026 au mardi 19 mai 2026
Le New Morning
7-9, rue des Petites-Écuries, 75010 Paris.

à 20h30.

Tél : 01 45 23 41 51. www.newmorning.com

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