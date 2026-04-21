Arpentant les chemins d’un humour déjanté, à la frontière de l’improbable, Pierre Maillet, Frédérique Loliée et les musiciens-comédiens des Cow-boys électriques nous embarquent dans un univers de cabaret théâtral sans cadre et sans limite. Destination New-York, au début de années 1970, dans l’arrière-salle d’un cabaret underground…

De spectacle en spectacle, depuis une trentaine d’années, Pierre Maillet s’est fait une place à part dans le paysage théâtral français. Le comédien et metteur en scène, chanteur et danseur à l’occasion, cofondateur en 1994 du Collectif Les Lucioles, navigue avec intelligence entre féminin et masculin. Il explore les univers artistiques les plus pointus et les écritures les plus ambitieuses, de Pierre Molinier à Alain Guiraudie, en passant par Paul Morrissey, Rainer Werner Fassbinder, Copi, Pier Paolo Pasolini… Sourire aux lèvres, regard narquois, voix qui s’éraille dans les aigus, Pierre Maillet s’est imposé grâce à un ton reconnaissable entre tous : à la frontière de l’absurde, de la profondeur existentielle et de la fantaisie poétique. Aujourd’hui, c’est un texte de l’autrice suédoise Sara Stridsberg qu’il adapte et met en scène au Théâtre du Rond-Point, après deux premières dates à la Comédie de Caen. Un texte intitulé L’Art de la chute qui met en lumière les existences chaotiques d’Edith Ewing Bouvier Beale et Edith Bouvier Beale, mère et fille devenues icônes de la pop culture américaine en 1975, après la sortie de Grey Gardens, un film documentaire que leur consacrèrent Albert et David Maysles.

Art de l’absurde et esthétique de décadence

Issues de la haute société américaine, mais totalement ruinées, respectivement tante et cousine de Jackie Kennedy, les deux femmes vécurent ensemble durant plusieurs décennies au sein d’une propriété délabrée qu’elles n’avaient plus les moyens d’entretenir, dans la très chic station balnéaire de East Hampton, près de New-York. Edith Beale au Reno Sweeney nous plonge dans l’existence atypique de ces deux femmes par le biais d’un cabaret théâtral qui s’amuse à rejouer des scènes de la vie marginale qui fut la leur. Dans ce spectacle de music-hall hétéroclite, délicieusement mal peigné, qui expose savamment ses coutures, tout part un peu dans tous les sens. C’est d’ailleurs, en partie, ce qui fait le charme de cette envolée en dehors des cadres, des normes, des limites, des repères… À grands coups d’autodérision, Pierre Maillet, Frédérique Loliée et les Cow-boys électriques (Luca Fiorello, Thomas Jubert, Thomas Nicolle et Guillaume Bosson) chassent toute idée d’enfermement performatif. Ces singuliers et généreux interprètes jouent avec le public en s’appropriant l’esthétique de décadence que revendiquaient les deux Edith. Le vent de liberté sans filet qu’ils et elle font souffler sur le théâtre est une bouffée d’oxygène pleine de drôlerie et de panache. Un antidote momentané, mais salutaire, au rétrécissement de notre monde.

Manuel Piolat Soleymat