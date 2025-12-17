À ne pas manquer ! Tiago Rodrigues reprend à Meudon sa première pièce créée en tant qu’auteur et metteur en scène, autour d’un couple qui traverse une épreuve.

Créée à Lisbonne en 2007, la pièce met en scène un jeune couple qui fait face à une urgence médicale. Ensemble et chacun à sa manière, tous deux affrontent la possibilité de la mort, dans « un moment de crise, comme une course contre la montre, où tout est menacé et où l’on retrouve la force vitale de l’amour ». Davantage qu’une nouvelle mise en scène, cette reprise s’enrichit d’un questionnement sur le passage du temps, embrassant ce qui demeure et ce qui change. « Interroger mes personnages sur leur vécu, c’est comme m’interroger sur le vécu de mon théâtre depuis que j’ai commencé à écrire. » confie l’auteur et metteur en scène. Alma Palacios et David Geselson, en alternance avec Océane Caïraty et Grégoire Monsaingeon, interprètent la bouleversante partition, qui ausculte les éternels tourments du cœur humain.

Agnès Santi