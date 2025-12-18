Pour son dernier spectacle en tant que directeur du Théâtre national de La Colline, Wajdi Mouawad recrée Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, un texte de jeunesse qu’il a une première fois mis en scène à Montréal, en 1998. Ce « manifeste contre l’enfermement et le repli » est aujourd’hui interprété, dans une volonté de faire surgir joie et énergie punk, par une troupe de dix-neuf comédiennes et comédiens.

Lors de son arrivée à la direction du Théâtre de la Colline, en 2016, Wajdi Mouawad a choisi de se présenter aux publics de ce théâtre national en créant Tous des oiseaux, pièce « très articulée et construite, cadrée et carrée », comme il la caractérise, qu’il venait d’écrire. Aujourd’hui, alors qu’il est sur le point de quitter cette institution (son départ est prévu le 8 mars prochain), l’auteur et metteur en scène libano-canadien revient à un texte de jeunesse, un texte selon lui moins abouti, plus libre, le premier qu’il a achevé, alors qu’il vivait au Québec, à la fin des années 1990 : Willy Protagoras enfermé dans les toilettes. Willy (rôle incarné sur le plateau de La Colline par Micha Lescot) est un jeune homme de 19 ans qui fait sécession de ses proches. Vivant dans un appartement que se partagent et se disputent deux familles (la sienne, les Protagoras, et les Philisti-Ralestine), le garçon rebelle se barricade un jour dans les toilettes, ne supportant plus le désordre d’une situation qui, bien sûr, fait penser à la guerre civile libanaise.

Un cri de colère adolescent

Métaphore grinçante et loufoque du conflit qui a opposé, de 1975 à 1990, la communauté chrétienne libanaise et la communauté palestinienne vivant au Liban, la pièce de Wajdi Mouawad est aussi la mise en lumière rageuse d’une fracture entre le monde des adultes et celui de la jeunesse, un « cri de colère complètement adolescent ». « Ce cri renferme le désir de refuser, de dire non, explique l’auteur et metteur en scène. Peut-être est-ce de cela dont il s’agit. Finir par [cette pièce], c’est revenir à ce par quoi j’ai commencé, c’est-à-dire une envie de contester, même sans trop savoir quoi. » Avec cette nouvelle mise en scène de Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, Wajdi Mouawad « revient à la source, à cette voix insoumise qui, déjà, portait en germe son théâtre ». Un théâtre « où la famille est souvent un champ de bataille et où la parole, même enfermée derrière une porte, cherche toujours à faire éclater les murs ».

Manuel Piolat Soleymat