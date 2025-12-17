Le « Mandat » dans la mise en scène de Patrick Pineau

Les folles aventures du Mandat trouvent ici une existence pleine et entière. Le metteur en scène et comédien Patrick Pineau crée un tourbillon de vitalité et de rire, qui fait résonner la pièce de Nicolaï Erdman de manière profonde.

On se souvient des accents forains du Suicidé, spectacle créé par Patrick Pineau en 2011. Avec tout autant de réussite, il s’est ensuite emparé de la seconde pièce de Nicolaï Erdman (censuré par la dictature soviétique, l’auteur russe n’en a écrit que deux). Le metteur en scène et comédien s’entoure, pour l’occasion, d’une troupe de quatorze interprètes aux talents vifs et multiples. Le Mandat nous plonge dans l’URSS des années 1920. Après la chute des Romanov, deux familles doivent faire face au cataclysme que représente pour elles la mutation de la société russe. Les Smétanitch, qui ont sauvé leur fortune, et les Goulatchkine, qui ont presque tout perdu, unissent leurs forces à travers un mariage. Une cavalcade de quiproquos, de débordements, d’écarts, de déboires font suite à cette entente bientôt mise à mal. Le théâtre de Patrick Pineau place haut l’exigence du rire et la justesse du sens. Fil rouge de la représentation, la force burlesque des situations s’exprime sans épuiser la sincérité des femmes et des hommes qui leur donnent vie. Toutes et tous nous confrontent aux maladresses d’une humanité qui, sans s’en apercevoir, nous empoigne.

Manuel Piolat Soleymat