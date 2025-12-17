Mixt, un nouveau terrain d’arts en Loire-Atlantique

Né à Nantes de la fusion entre Le Grand T et Musique et Danse en Loire-Atlantique, Mixt déploie un projet artistique et culturel novateur à l’échelle du département de Loire-Atlantique. Sa directrice Catherine Blondeau nous en présente les richesses et les enjeux.

Vous avez dirigé Le Grand T pendant 10 ans, et avez conduit la démarche de fusion de ce théâtre avec Musique et Danse en Loire-Atlantique. Comment avez-vous procédé et selon quelles motivations ?

Catherine Blondeau : Dans le contexte actuel de crise du spectacle vivant, du fait des diminutions des financements publics, c’est une chance et donc une responsabilité que de pouvoir lancer un nouveau projet. C’est pourquoi j’ai voulu réfléchir à l’institution culturelle telle qu’elle existe et aux transformations nécessaires. J’ai pour cela commencé par m’inspirer de divers modèles novateurs existants, en allant rencontrer de nombreux professionnels. Mon équipe et moi nous sommes aussi formés, notamment à la gestion de tiers-lieux. Il s’est ensuite agi d’évaluer les attentes de la collectivité, et d’imaginer des manières nouvelles d’y répondre.

Mixt propose en effet de nouvelles activités. Lesquelles ?

C.B. : De nouvelles activités ont en effet vu le jour, tandis que d’autres ont été arrêtées car jugées moins utiles à l’échelle du département. Nous avons par exemple voulu créer un vrai restaurant, le Qui som – nom du dernier spectacle d’une de nos dix compagnies associées pour trois ans, Baro d’Evel dont Blaï Mateu Trias a aussi réalisé le décor. Un secteur animation a aussi vu le jour, et nous ouvrons nos portes aux séminaires d’entreprise… L’idée étant que le lieu soit fréquenté par un maximum de personnes possible.

« J’ai tenu à penser ce geste de programmation pluridisciplinaire avec des artistes. »

Le bâtiment conçu par l’architecte Matthieu Poitevin de l’agence Va jouer dehors ! va aussi dans le sens de cette ouverture à la Ville et à ses habitants.

C.B. : Ce bâtiment, qui a nécessité plus de trois années de travaux, correspond en effet formidablement à l’esprit du projet. Son architecture horizontale se veut accueillante à qui souhaite s’en emparer, aux artistes amateurs par exemple qui y auront leur place. Le jardin est également conçu à cette fin. Notre directeur technique Franck Jeanneau a aussi été associé à la maîtrise d’ouvrage afin de répondre au mieux aux besoins des artistes autant que des spectateurs.

Comment avez-vous construit la programmation du Mixt ?

C.B. : J’ai tenu à penser ce geste de programmation pluridisciplinaire avec des artistes, d’où les dix artistes et compagnies associées évoquées plus tôt, dont beaucoup sont implantés localement. J’ai choisi les autres – Baro d’Evel, Jeanne Candel, Marine Bachelot-Nguyen et Mohamed El Khatib – à la fois selon des critères de diversité esthétique et selon leur capacité à inventer des formes de rencontres singulières avec le public. Ces artistes pourront intervenir de façons très différentes au fil des trois saisons que durera leur présence. Après notre temps d’inauguration en décembre 2025, Baro d’Evel aura par exemple une carte blanche du 17 au 22 juin, qui sera comme une deuxième ouverture.

Propos recueillis par Anaïs Heluin