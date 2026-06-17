Contre le rétrécissement de la pensée

La 80e édition du Festival d’Avignon et la 60e édition du Festival Off Avignon se déroulent du 4 au 25 juillet 2026. Un exceptionnel rendez-vous.

« Les baisers écrits ne parviennent pas à destination, les fantômes les boivent en route. » écrit Franz Kafka dans une lettre à Milena Jesenská. Quelles sont ces puissances invisibles qui hantent les mots et entravent les liens ? Aujourd’hui, le sentiment de perte et de solitude qui habite l’écrivain pragois peut faire écho de mille manières. Saturée par le flux des réseaux qui regorgent de mots jetés en pâture, polarisée par des antagonismes et affrontements, endeuillée par la violence et la guerre, l’époque invite à interroger fortement la question du sens voire de l’illusion du sens, celle aussi cruciale de la relation entre les êtres. Qu’en est-il des baisers envoyés depuis les scènes de théâtre, où les fantômes sont à leur aise ? Dans cet art de la présence comme en littérature, le sens n’est pas posé, et c’est tant mieux. L’imagination, le symbolique, le poétique n’ont rien à voir avec les sillons tracés de l’idéologie, ils ouvrent la réflexion et initient un dialogue nourri par l’impalpable, l’inconnu, le libre mouvement de la pensée. Comme le montre Marjane Satrapi, tragiquement disparue en juin dernier, qui par ses dessins revisite ses douleurs et exerce remarquablement sa liberté d’artiste et de femme.

Fidèles à leur désir d’inventer, à leur exigence, à leur patience, les artistes sont au rendez-vous d’Avignon, pour se relier aux autres, pour tracer leur chemin créatif. Ce chemin est de plus en plus ardu. Les fortes contraintes budgétaires fragilisent les compagnies, rendent de plus en plus difficile le risque de la création. L’enjeu de la diffusion s’avère aussi préoccupant. Aux freins économiques, se mêle parfois l’intrusion d’une décision politique qui impacte la liberté artistique. On a vu çà et là s’exercer une censure qui ne dit pas son nom, traduisant une vision identitaire et réductrice de l’art. Rappelons que la culture est un service public et un bien commun infiniment précieux, dans la droite ligne de notre devise républicaine.

Bientôt auront lieu les élections présidentielles, alors que progresse l’extrême droite, adepte de solutions adossées à la peur et au repli. Comment contrer un tel rétrécissement de la pensée ? Qui peut croire qu’une gauche radicale supposée de rupture, qui choisit la conflictualisation outrancière, qui attise un antisémitisme devenu exponentiel et non pas « résiduel », puisse offrir un modèle de société fraternel ? Espérons une voie politique autre, qui véritablement rassemble, faite d’intelligence, d’intégrité, d’attention à la vie et aux vulnérabilités.

La 80e édition du Festival d’Avignon et la 60e édition du Festival Off Avignon se déroulent du 4 au 25 juillet 2026. La langue invitée par le Festival d’Avignon est cette année le coréen, à la découverte de gestes artistiques méconnus, entrelaçant tradition et innovation. Toujours aussi foisonnant, le Festival Avignon Off propose 1780 spectacles dans 141 théâtres, dont 30% de créations. Une effervescence qui transforme radicalement la ville, cœur battant de la création théâtrale, à l’écoute de notre temps.

Notre journal Avignon en Scène(s) 2026 présente environ 300 projets : la programmation du In et une sélection de celle du Off. Vous pouvez également retrouver sur notre site, sur les réseaux sociaux et dans nos newsletters les critiques que les journalistes de La Terrasse rédigent tout au long du festival.

Bonne lecture et bon festival !

Agnès Santi