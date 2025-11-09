Alliant pudeur testimoniale et ténacité mémorielle, Clémence Baron raconte les orphelins roumains victimes de la cruauté des Ceaușescu. Un spectacle bouleversant sur la douleur et sa réparation.

« Un acte d’amour, de vérité et d’espérance » dit Clémence Baron de la pièce qu’elle a écrite en réponse au devoir de mémoire historique et familial : sa sœur adoptive, Miréla, a été arrachée à l’enfer des pouponnières roumaines, où s’entassaient les enfants condamnés à naître par la politique délirante des époux Ceaușescu. A partir du récit de sa sœur, la dramaturge a composé un dialogue imaginaire entre Niki et Véronica, un soir de 2009, à Bucarest. Lui est resté dans les ruines du pays tyrannisé ; elle est partie faire carrière loin du cloaque où ils sont nés. Le temps d’une nuit, ils tâchent de renouer le dialogue entre oubli et déracinement. Clémence Baron et Antoine Cafaro interprètent ce duo vibrant, mis en scène par Patrick Zard’, dans l’économie respectueuse d’une scénographie en forme de cénotaphe pour les martyrs.

Catherine Robert