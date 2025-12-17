La Terrasse

"La culture est une résistance à la distraction" Pasolini

N°338
décembre 2025
Théâtre - Agenda

Kirill Serebrennikov met en scène sa création « Barocco » au Théâtre Nanterre-Amandiers

Kirill Serebrennikov met en scène sa création « Barocco » au Théâtre Nanterre-Amandiers - Critique sortie Théâtre Nanterre Théâtre Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique National
©Barocco, mis en scène par Kirill Serebrennikov © Fabian Hammerl
Barocco, mis en scène par Kirill Serebrennikov © Fabian Hammerl

Théâtre Nanterre-Amandiers / chorégraphie Ivan Estegneev et Evgeny Kulagin / mise en scène Kirill Serebrennikov

Publié le 17 décembre 2025 - N° 339

Théâtre, danse, musique, vidéo : le Théâtre Nanterre-Amandiers présente Barocco, une ode à la résistance et à la liberté imaginée par le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov.

C’est en 2018, alors qu’il est assigné à résidence à Moscou, que Kirill Serebrennikov crée Barocco, un manifeste pluridisciplinaire que le metteur en scène (et opposant au régime de Vladimir Poutine) dédie à toutes celles et ceux qui sortent du rang pour se dresser contre l’oppression. Cinq ans plus tard, en 2023, l’artiste russe (exilé à Berlin) adapte ce spectacle total pour le Thalia Theatre d’Hambourg. C’est cette seconde version qui est présentée au Théâtre Nanterre-Amandiers. Sur scène, comédiens, danseurs et musiciens tissent les fils multiples d’une proposition aux tableaux visuels impressionnants. L’art des contrastes et de la démesure qui a fait le succès de Kirill Serebrennikov est ici nourri par des œuvres de musique baroque. Ainsi que par des images de feu, des symboles de résistance, par la mise en avant de la figure de l’artiste qui « hurle la beauté du monde ».

Manuel Piolat Soleymat

A propos de l'événement

Barocco
du jeudi 5 février 2026 au vendredi 6 février 2026
Théâtre Nanterre-Amandiers - Centre Dramatique National
Théâtre Nanterre-Amandiers - Centre dramatique national, 7 avenue Pablo-Picasso, 92022 Nanterre.

à 20h30. Spectacle en allemand et en anglais, surtitré en français. Tél. : 01 46 14 70 00.

