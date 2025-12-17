Théâtre, danse, musique, vidéo : le Théâtre Nanterre-Amandiers présente Barocco, une ode à la résistance et à la liberté imaginée par le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov.

C’est en 2018, alors qu’il est assigné à résidence à Moscou, que Kirill Serebrennikov crée Barocco, un manifeste pluridisciplinaire que le metteur en scène (et opposant au régime de Vladimir Poutine) dédie à toutes celles et ceux qui sortent du rang pour se dresser contre l’oppression. Cinq ans plus tard, en 2023, l’artiste russe (exilé à Berlin) adapte ce spectacle total pour le Thalia Theatre d’Hambourg. C’est cette seconde version qui est présentée au Théâtre Nanterre-Amandiers. Sur scène, comédiens, danseurs et musiciens tissent les fils multiples d’une proposition aux tableaux visuels impressionnants. L’art des contrastes et de la démesure qui a fait le succès de Kirill Serebrennikov est ici nourri par des œuvres de musique baroque. Ainsi que par des images de feu, des symboles de résistance, par la mise en avant de la figure de l’artiste qui « hurle la beauté du monde ».

Manuel Piolat Soleymat