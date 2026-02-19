Thomas Enhco interprète le Concerto pour piano n°21 de Mozart avec Insula Orchestra sous la direction de Laurence Equilbey, avant un after d’improvisation jazz à partir des thèmes du concert symphonique.

Composé en 1785, peu de temps après le Concerto n°20 en ré mineur dont le thème dramatique du premier mouvement a été utilisé par Milos Forman dans son film Amadeus, le n°21 en ut majeur est l’une des pages les plus célèbres de Mozart, en particulier la mélodie de l’Andante, où sous les lumineuses modulations, affleure toute l’ambivalence émotionnelle mozartienne. Surnommée la Petite symphonie en ut majeur, par contraste avec la Neuvième, la Grande écrite dans la même tonalité, la Sixième de Schubert, l’une des moins souvent jouées du maître autrichien, porte l’empreinte du premier Beethoven et de la faconde rossinienne qui triomphait à l’époque sur les scènes européennes. Quatre ans après avoir incarné l’enfant prodige de Salzbourg dans Mozart, une journée particulière avec Insula Orchestra, Thomas Enhco interprète un grand classique du répertoire avant d’en réinventer les thèmes dans une improvisation jazz qui, lors d’un after après un concert sur instruments d’époque, illustre la versatilité esthétique du pianiste français.

Gilles Charlassier