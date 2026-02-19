« Le Prophète » de Meyerbeer interprété par John Osborn

John Osborn interprète le rôle-titre du Prophète de Meyerbeer aux côtés de Marina Viotti, sous la direction Marc Leroy-Calatayud, à la tête de l’Orchestre de chambre de Genève.

Avec son écriture vocale exigeante, sa riche orchestration et sa dimension spectaculaire plongeant les protagonistes dans un contexte historique qui les dépasse, Le Prophète de Meyerbeer résume l’archétype du grand opéra à la française. Le livret de Scribe et Deschamps puise dans l’Essai sur les mœurs et l’esprit des nations de Voltaire l’histoire de Jean de Leyde, chef protestant dans la Hollande et la Westphalie du XVIème siècle, qui, porté par l’élan millénariste des premiers anabaptistes, s’était auto-proclamé roi de Sion. Lors de la création de l’ouvrage en 1849, après les bouillonnements révolutionnaires, le public a été frappé par les correspondances de l’époque avec le destin de ce mi-prophète mi-imposteur. John Osborn, l’un des grands tenants actuels du rôle-titre, le reprend aux côtés de Marina Viotti qui, en Fidès, s’inscrit dans les pas de Pauline Viardot et Marilyn Horne.

Gilles Charlassier