« Concerto Danzante » par Maud Le Pladec et Josépha Madoki, rencontre !

Directrice du Ballet de Lorraine, Maud Le Pladec s’associe à Josépha Madoki, Théotime de Swarte et les Arts Florissants pour créer Concerto Danzante sur des musiques de Bach et Vivaldi.

Comment est né Concerto Danzante ?

Maud Le Pladec : C’est une commande de la Philharmonie de Paris. Le violoniste Théotime Langlois de Swarte m’avait contactée pour que nous fassions un projet ensemble et, concours de circonstances, la Philharmonie voulait aussi travailler avec lui. Nous avons donc décidé de collaborer dans le cadre de cette commande et nous nous sommes mis d’accord pour le faire autour des concerti de Bach et de Vivaldi.

Pourquoi avoir proposé à Josépha Madoki de rejoindre ce programme ?

M.L.P. : Je suis, dans le projet que je propose au Ballet de Lorraine, pour une ouverture en termes de styles et de diversité des cultures de danse. J’avais vu à l’Opéra de Paris le travail chorégraphique absolument formidable, d’une virtuosité sans pareil, que Josépha Madoki avait réalisé aux côtés de Thomas Jolly pour l’Opéra Roméo et Juliette. Elle m’a semblé être la bonne personne pour être à mes côtés, pour s’emparer de l’œuvre de Vivaldi avec Garbo tandis que je crée sur l’œuvre de Bach. De son côté Théotime m’a proposé de nous associer aux Arts Florissants.

« Je suis, dans le projet que je propose au Ballet de Lorraine, pour une ouverture en termes de styles et de diversité des cultures de danse. »

Pouvez-vous nous dire quelques mots de votre création Ad Vitam Æternam ?

M.L.P. : Ad Vitam Æternam est une création autour d’un thème, ce qui est rarement le cas dans mes pièces. En l’occurrence celui de la mort, mais la mort en tant qu’état de transformation, de passage. La mort aussi comme prétexte pour parler du monde visible et du monde invisible, de cette tension qu’il y a entre le sacré et le profane, entre le terrien et le céleste. Je travaille l’ensemble des concerti comme une succession de tableaux, comme un voyage un peu opératique. Il y a une narration mais elle reste abstraite, avec des personnages forts, des archétypes. Des personnages tels le lapin d’Alice au pays des merveilles qui vient rappeler l’épreuve du temps, le Kairos, le Chronos.

Propos recueillis par Delphine Baffour