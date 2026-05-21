« L’Amant » d’Harold Pinter dans la mise en scène de Thierry Harcourt

Dans sa mise en scène de L’Amant d’Harold Pinter, Thierry Harcourt confie aux comédiens Sarah Biasini et Pierre Rochefort le soin d’incarner un couple dont l’équilibre précaire repose sur un étrange secret.

La Collection et L’Amant étant toutes deux des pièces de jeunesse du dramaturge britannique Harold Pinter, relevant selon les termes de celui-ci du « théâtre de la menace », il n’est pas rare qu’elles soient traitées ensemble par les metteurs en scène qui s’intéressent à cette écriture. Claude Régy, le premier Français à monter du Pinter, présentait ainsi les deux pièces ensemble en 1965, interprétées par Delphine Seyrig, Jean Rochefort et Bernard Fresson. Ludovic Lagarde faisait de même en 2023. Thierry Harcourt s’inscrit dans cette filiation, non pas en rassemblant les deux pièces mais en travaillant sur L’Amant après avoir monté La Collection. Ce sont Sarah Biasini, Pierre Rochefort – il se retrouve alors à jouer le même rôle que son père 60 ans plus tard – et Hugo Jasienski qui nous font entrer dans l’intimité d’un couple moins classique qu’il y paraît.

Jeux d’amour et de masques

« Ton amant vient aujourd’hui ? ». Avec cette question, Richard lève le voile sur ce qui derrière des apparences harmonieuses, irréprochables, se trame dans le couple qu’il forme avec Sarah. Peu après le départ du mari pour le travail, le voilà en effet de retour mais dans un autre costume : celui de l’amant de Sarah, qui joue pour lui la prostituée. Jusqu’à ce que Richard décide de mettre un terme à ce petit jeu de rôles ou de masques qui faisait jusque-là tenir la structure du couple. Grâce à la révolution qu’Harold Pinter faisait alors subir aux codes du théâtre bourgeois, L’Amant est tout à fait fringant et troublant plus de 60 ans après sa naissance.

Anaïs Heluin